Экс-премьер Британии призвала готовиться к потенциальному распаду России

Экс-премьер и экс-глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Лондон и его союзников готовиться к потенциальному развалу России

Об этом она сказала во время выступления в Палате общин в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Мы и наши союзники – в том числе украинцы, в том числе поляки, в том числе страны Балтии – должны убедиться, что у нас есть план на случай распада России", – заявила Трасс.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, который тоже имел слово в Палате общин, сначала не отреагировал на слова Трасс. Однако позже он заявил, что "руководство Россией принадлежит российскому народу".

"Мы не спекулируем и не пытаемся предсказать – мы лишь планируем и внедряем меры на случай непредвиденных обстоятельств. И поэтому, каким бы ни был исход этого конфликта, мы будем готовы", – добавил он.

Клеверли также сказал, что "восстание Пригожина является беспрецедентным вызовом власти президента Путина, и очевидно, что в поддержке войны Россией появляются трещины".

По данным издания The Times, в правительстве Британии считают, что Соединенному Королевству следует готовиться к сценарию неожиданного распада Российской Федерации, чтобы такие события не застали Лондон врасплох.