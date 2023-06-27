ЕС передает Украине 500 генераторов в районы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС

Европейский Союз передает Украине 500 генераторов из своих резервов для нужд районов, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В продолжение помощи, которая предоставляется Украине через Механизм гражданской защиты ЕС, Евросоюз передает 500 генераторов со складов стратегического резерва, расположенных в Польше.

"Генераторы будут использоваться для восстановления функционирования критической инфраструктуры, такой как насосные станции и станции очистки сточных вод, в пострадавших районах на юге Украины. Генераторы различной мощности – от 12,5 кВА до 1100 кВА, общей стоимостью 16 млн евро", – отмечают в сообщении.

Напомним, Испания на прошлой неделе сообщала, что готовит 24 тонны гуманитарной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.