Испания поможет оснастить украинские школы укрытиями и поддержит пострадавших от подрыва ГЭС

Глава МИД Испании объявил о выделении помощи Украине для оснащения школ укрытиями и поддержки жертв сексуального насилия, а также о мобилизации 24 тонн гумпомощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр Хосе Мануэль Альбарес объявил на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, информирует МИД Испании в Twitter.

"Испанское правительство пообещало выделить более 250 миллионов евро на восстановление и реконструкцию, в том числе и новое обязательство в размере 7 миллионов евро, о котором я объявляю сегодня, направленное на обустройство школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник с инкубаторами для новорожденных", – заявил глава испанского МИД в видеообращении, обнародованном в официальном Twitter министерства.

Кроме того, Альбарес отметил, что Испания мобилизует более 24 тонн гуманитарной помощи для удовлетворения основных потребностей тысяч мирных жителей, пострадавших от российского подрыва плотины в Новой Каховке.

Альбарес также заявил, что испанские предприятия готовы поделиться своим опытом в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, водоснабжение, санитария, здравоохранение, железные дороги, чтобы восстановить Украину.

В рамках лондонской конференции глава МИД Франции Катрин Колонна объявила, что Париж выделит Украине дополнительные 40 млн евро безвозвратной финансовой помощи для неотложного восстановления в этом году, а также готовит многолетний план помощи для гражданских нужд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Лондоне, что США выделят Украине $1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.