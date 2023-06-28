Украина ожидает двух результатов от саммита НАТО, компромиссов не принимает - ОП

Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды".

Заместитель председателя Офиса президента Украины Игорь Жовква на конференции, организованной Фондом "Открытая политика" и киевским офисом GLOBSEC, очертил два параллельных результата, которых стремится достичь Киев на встрече лидеров НАТО в Вильнюсе.

"Мы имеем все шансы на довольно перспективные, важные для Украины решения Вильнюсского саммита. Это политическое решение о начале процедуры приглашения Украины к членству и решение о получении гарантий безопасности", – заявил он.

По словам Жовквы, требования относительно решений, которые Украина будет считать приемлемыми, уже определены и в Альянсе о них знают, и Киев не готов к компромиссам.

"Уровень тех формулировок, которые Украина хочет получить в Вильнюсе, так называемые deliverables, есть на столе у каждого из лидеров государств-членов НАТО. Все о них знают и все чувствуют, что Украина будет настаивать на них до последнего дня перед проведением саммита", – пояснил дипломатический советник президента.

Детальные формулировки этого документа не раскрываются, но общие очертания известны.

Во-первых, Украина настаивает, что должен быть применен алгоритм вступления Швеции и Финляндии, по которому Альянс официально признает украинскую "заявку на вступление", поданную прошлой осенью и зафиксирует, что дальнейшее членство должно происходить без промежуточных этапов вроде ПДЧ.

Во-вторых, Киев соглашается на то, что несмотря на немедленное начало процедуры вступления Украины, она не будет быстрой. Здесь рассматриваются разные варианты – например, назвать нынешнее приглашение "политическим", а окончательно вступление Украины в НАТО одобрить, например, на саммите 2024-го в Вашингтоне.

И в-третьих, финальное решение о членстве Украины в НАТО предлагается принять в момент, "когда это позволят условия безопасности" или "заверения", чтобы ограничить влияние Кремля на будущее Киева.

"Понимая, что вопрос членства не может быть решен до победы, мы говорим о том, чтобы начало пути состоялось на вильнюсском саммите, где Украина имеет все основания получить приглашение к членству. Потому что приглашение еще не означает членства (и применение 5-й статьи о коллективной обороне). Пример Швеции и Финляндии это доказывает", – заявил Жовква.

Во время выступления в Верховной Раде в среду президент Зеленский призвал НАТО перестать оглядываться на Кремль, принимая решение о будущем членстве Украины.

Больше о том, чего Украина ожидает от саммита НАТО, читайте в статье: "Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды".