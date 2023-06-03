Байден обсудит с премьером Дании обучение украинских пилотов на F-16

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсудит, в частности, обучение украинских пилотов на современных западных истребителях.

Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

Жан-Пьер отметила, что во время встречи Байден и Фредериксен обсудят усилия, "направленные на укрепление трансатлантической безопасности и экономическое процветание", а также "непоколебимую поддержку Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России".

"И я ожидаю, что наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, будут частью этого общения", – добавила она.

Напомним, в Офисе президента заявили, что по итогам поездки президента Украины на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось очертить контуры "коалиции истребителей" и сделать реальные шаги к ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16".

В настоящее время к инициативе присоединились восемь европейских государств.

Кроме того, президент США Джо Байден заявлял, что вместе с партнерами будут сотрудничать для обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в частности F-16.