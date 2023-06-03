Байден обговорить з прем’єркою Данії навчання українських пілотів на F-16

Президент США Джо Байден під час зустрічі із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорить, зокрема, навчання українських пілотів на сучасних західних винищувачах.

Про це під час брифінгу розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

Жан-П’єр зазначила, що під час зустрічі Байден і Фредеріксен обговорять зусилля, "спрямовані на зміцнення трансатлантичної безпеки і економічне процвітання", а також "непохитну підтримку України перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії".

"І я очікую, що наші спільні зусилля з підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, будуть частиною цього спілкування", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента заявили, що за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури "коаліції винищувачів" та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16".

На цей час до ініціативи долучилися вісім європейських держав.

Крім того, президент США Джо Байден підтвердив, що Вашингтон разом із партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.