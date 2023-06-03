МИД Украины отреагировал на ролик правительства Венгрии с "российским Крымом"

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало появление видеоролика правительства Венгрии, где Крым изображен частью России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в сообщении.

Кадр видео

В МИД призвали Венгрию прекратить осуществлять провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", – подчеркнули в ведомстве.

По поручению МИД временный поверенный Украины в Венгрии осуществил официальный демарш перед венгерской стороной.

Ранее сообщалось, что венгерские власти обнародовали ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором изобразили Крым как часть территории России.