МИД Украины отреагировал на ролик правительства Венгрии с "российским Крымом"
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало появление видеоролика правительства Венгрии, где Крым изображен частью России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.
"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в сообщении.
В МИД призвали Венгрию прекратить осуществлять провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.
"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", – подчеркнули в ведомстве.
По поручению МИД временный поверенный Украины в Венгрии осуществил официальный демарш перед венгерской стороной.
Ранее сообщалось, что венгерские власти обнародовали ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором изобразили Крым как часть территории России.