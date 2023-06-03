МЗС України відреагувало на ролик уряду Угорщини з "російським Кримом"

Міністерство закордонних справ України прокоментувало появу відеоролика уряду Угорщини, де Крим зображений частиною Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу українського зовнішньополітичного відомства.

"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – йдеться у повідомленні.

Кадр відео

У МЗС закликали Угорщину припинити здійснювати провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

"Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", – підкреслили у відомстві.

На доручення МЗС тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.

Раніше повідомлялося, що угорська влада оприлюднила ролик із закликом про якнайшвидший мир в Україні, у якому зобразило Крим як частину території Росії.