Новым главой МИД Турции стал экс-руководитель разведки, который способствовал обмену военных с "Азовстали"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил состав нового правительства, в котором сменил всех министров, кроме руководителей Министерств здравоохранения и культуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera.

Больше всего внимания привлек новый министр финансов Турции – им стал бывший министр экономики и известный экс-банкир Мехмет Симсек, который пользовался уважением инвесторов и считается сторонником ортодоксальной экономической политики.

Это важно, учитывая то, что с 2018 года турецкая лира значительно упала в цене, в том числе и из-за политики самого Эрдогана, которая предусматривала поддержку низких процентных ставок, несмотря на стремительную инфляцию, и жесткий государственный контроль над рынками.

Новым министром иностранных дел вместо Мевлюта Чавушоглу, который занимал эту должность с 2014 года, стал Хакан Фидан – руководитель турецкой разведки (MIT) и бывший военный, который был советником Эрдогана, когда тот еще занимал должность премьер-министра.

Хакан Фидан

В 2012 году Фидана обвинили в проведении в Осло тайных мирных переговоров с "Рабочей партией Курдистана", которая в Турции считается террористической, но его потом закрыли.

Также известно, что нынешний глава МИД Турции участвовал в переговорах об обмене военнопленных между Украиной и Россией. В октябре глава Офиса президента Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников "Азовстали" в Турции".

Министром обороны Турции вместо Хулуси Акара стал Ясар Гюлер – начальник генерального штаба вооруженных сил. Он командовал турецкой армией во время военных вторжений в Сирию в 2019 и 2020 годах, а также руководил военными операциями в Ираке.

Напомним, в субботу в Анкаре состоялась церемония присяги и вступления в должность избранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно официальным результатам второго тура, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,18%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Срок полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.

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