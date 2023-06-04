В Варшаве продолжается масштабный митинг польской оппозиции

В Варшаве в воскресенье в обед начался Марш 4 июня, организованный польской оппозиционной партией "Гражданская платформа" как акция протеста против действующей власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Марш 4 июня приурочен к годовщине первых частично свободных выборов в Польше 1989 года, которые привели к падению коммунизма и политическим изменениям. Согласно декларации "Гражданской платформы", мероприятие является протестом "против высоких цен, воровства и лжи, за свободные выборы".

Кроме "Гражданской платформы", в марше примут участие представители и сторонники других оппозиционных партий – в частности "Левицы", Польской народной партии и "Польши 2050" Шимона Головни. Среди участников мероприятия – и бывший президент Польши Лех Валенса.

Участники акции начали собираться около 11 часов утра, а в полдень отправились от площади На Роздрожу к Замковой площади, куда должны прибыть около 14:00. Ожидается, что мероприятие продлится там до 18:00.

ФОТО: RMF FM

Демонстранты несут польские флаги и флаги ЕС, также появились баннеры с восемью звездами.

ФОТО: RMF FM

Среди участников марша можно увидеть плакаты с такими лозунгами, как "Абракадабра, пусть исчезнет ПиС", "У меня есть мечта – Польша, свободная от ПиС", "Kaczor lisodup Putin" (вероятно, намек на вице-председателя ПиС Ярослава Качиньского) или "Я не хочу жить в мире из книг Оруэлла".

Некоторые участники также имеют футболки с лозунгом "Конституция".

Воскресный митинг является одной из самых показательных попыток оппозиции Польши сплотить своих сторонников на фоне грядущих выборов в парламент, которые состоятся осенью. Недавние опросы общественного мнения показывают, что "Право и справедливость" популярнее любой другой партии, но не сможет набрать достаточное количество голосов для единоличного правления.