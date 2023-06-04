У Варшаві триває масштабний мітинг польської опозиції

У Варшаві в неділю в обід розпочався Марш 4 червня, організований польською опозиційною партією "Громадянська платформа" як акція протесту проти чинної влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Марш 4 червня приурочений до річниці перших частково вільних виборів у Польщі 1989 року, які призвели до падіння комунізму і політичних змін. Згідно з декларацією "Громадянської платформи", захід є протестом "проти високих цін, злодійства і брехні, за вільні вибори".

Окрім "Громадянської платформи", у марші візьмуть участь представники та прихильники інших опозиційних партій – зокрема "Лівиці", Польської народної партії та "Польщі 2050" Шимона Головні. Серед учасників заходу – і колишній президент Польщі Лех Валенса.

Учасники акції почали збиратися близько 11 години ранку, а опівдні вирушили від площі На Роздрожу до Замкової площі, куди мають прибути близько 14:00. Очікується, що захід триватиме там до 18:00.

Фото: RMF FM

Демонстранти несуть польські прапори та прапори ЄС, також з'явилися банери з вісьмома зірками.

Фото: RMF FM

Серед учасників маршу можна побачити плакати з такими гаслами, як "Абракадабра, нехай зникне ПіС", "У мене є мрія – Польща, вільна від ПіС", "Kaczor lisodup Putin" (імовірно, натяк на віцеголову ПіС Ярослава Качинського) або "Я не хочу жити у світі з книг Орвелла".

Деякі учасники також мають футболки з гаслом "Конституція".

Недільний мітинг є однією з найпоказовіших спроб опозиції Польщі згуртувати своїх прихильників на тлі прийдешніх виборів до парламенту, які відбудуться восени. Нещодавні опитування громадської думки показують, що "Право і справедливість" популярніша за будь-яку іншу партію, але не зможе набрати достатню кількість голосів для одноосібного правління.