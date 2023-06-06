Премьер Британии поддерживает кандидатуру министра обороны на пост генсека НАТО

В понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал своего министра обороны Бена Уоллеса "фантастическим" и вызывающим восхищение во всем мире.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На этой неделе Сунак встретится с Джо Байденом, уже в четвертый раз за много месяцев, и, как ожидается, будет пытаться заручиться поддержкой американского лидера по назначению Уоллеса на высшую должность в НАТО, которая должна стать вакантной в конце сентября.

Отвечая на вопрос о кандидатуре Уоллеса, Сунак сказал: "Что касается НАТО, то Бен – фантастический министр обороны. Среди мировых лидеров ведется общий разговор об этом, и я уверен, что он будет продолжаться и в дальнейшем".

"Беном восхищаются его коллеги по всему миру. Британия всегда была ведущим контрибутором НАТО и выполняла свои 2% обязательств. Мы были лидером в операциях НАТО, нас воспринимают как лидера мнений" – отметил британский премьер.

Ранее в этом месяце Уоллес заявил, что "не отказался бы, если бы ему предложили" эту должность, но поскольку некоторые правительства настаивают на назначении первой женщины на должность Генерального секретаря НАТО, премьер-министр Дании Метте Фредериксен также становится серьезным претендентом на эту должность.

Однако Фредериксен после встречи с Байденом повторила, что не заинтересована в этой должности.

Сунак будет находиться в Вашингтоне в среду и четверг, и британский лидер надеется, что эта поездка укрепит торговые отношения между Британией и США, а также продолжит их лидерство в поддержке Украины.