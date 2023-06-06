Прем'єр Британії підтримує кандидатуру міністра оборони на пост генсека НАТО

У понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав свого міністра оборони Бена Воллеса "фантастичним" і таким, що викликає захоплення в усьому світі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цього тижня Сунак зустрінеться з Джо Байденом, вже вчетверте за багато місяців, і, як очікується, намагатиметься заручитися підтримкою американського лідера щодо призначення Воллеса на найвищу посаду в НАТО, яка має стати вакантною наприкінці вересня.

Відповідаючи на запитання про кандидатуру Воллеса, Сунак сказав: "Що стосується НАТО, то Бен – фантастичний міністр оборони. Серед світових лідерів ведеться загальна розмова про це, і я впевнений, що вона триватиме і надалі".

"Беном захоплюються його колеги по всьому світу. Британія завжди була провідним контрибутором НАТО і виконувала свої 2% зобов'язань. Ми були лідером в операціях НАТО, нас сприймають як лідера думок" – зазначив британський прем'єр.

Раніше цього місяця Воллес заявив, що "не відмовився б, якби йому запропонували" цю посаду, але оскільки деякі уряди наполягають на призначенні першої жінки на посаду Генерального секретаря НАТО, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також стає серйозним претендентом на цю посаду.

Однак Фредеріксен після зустрічі з Байденом повторила, що не зацікавлена у цій посаді.

Сунак перебуватиме у Вашингтоні в середу і четвер, і британський лідер сподівається, що ця поїздка зміцнить торговельні відносини між Британією і США, а також продовжить їх лідерство в підтримці України.