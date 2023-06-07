Польша депортировала в Россию бывшего сотрудника ФСБ

Польские власти приняли решение выслать гражданина России и бывшего сотрудника российской Федеральной службы безопасности Эмрана Наврузбекова, которого определили как угрозу нацбезопасности.

Об этом в среду сообщил министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет "Европейская правда".

По словам Жарина, Наврузбеков пытался доказать, что владеет информацией о российских структурах безопасности, но "после длительной проверки был признан ненадежным" и его обязали покинуть Польшу.

Решение о высылке Наврузбекова приняли во вторник, говорится в пресс-релизе правительства Польши. Утверждается, что в разговорах с польскими государственными учреждениями он представлялся лицом, которое служило в контрразведке ФСБ в Дагестане и "обладает обширными знаниями о деятельности силовых структур Российской Федерации".

Но проверка Наврузбекова показала, что предоставленные им биографические данные и знания "оказались непоследовательными, а во многих местах также ложными или не поддающимися проверке".

"Польские спецслужбы оценили Наврузбекова как лицо, чьи намерения и показания являются ненадежными и вызывают реальные сомнения относительно причины его пребывания в Польше. Рассказы россиянина, представленные также во время его контактов со СМИ, выглядят как попытка вызвать доверие к себе перед польской стороной", – отметили в ведомстве.

Как пишут российские СМИ, старший лейтенант Наврузбеков якобы работал в контрразведывательном подразделении управления ФСБ по Дагестану, а в 2017 году он бежал через Беларусь в Польшу, где безуспешно просил убежища.

Он утверждал, что располагает информацией о том, как Россия устроила "управляемые теракты" на Северном Кавказе – в частности расстреливали людей под видом "ликвидации террористов".