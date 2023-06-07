Польща депортувала в Росію колишнього співробітника ФСБ

Польська влада ухвалила рішення вислати громадянина Росії й колишнього співробітника російської Федеральної служби безпеки Емрана Наврузбекова, якого визначила як загрозу нацбезпеці.

Про це в середу повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин, пише "Європейська правда".

За словами Жарина, Наврузбеков намагався довести, що володіє інформацією про російські структури безпеки, але "після тривалої перевірки був визнаний ненадійним" і його зобов'язали покинути Польщу.

Рішення про вислання Наврузбекова ухвалили у вівторок, йдеться в пресрелізі уряду Польщі. Стверджується, що в розмовах із польськими державними установами він представлявся особою, яка служила в контррозвідці ФСБ у Дагестані і "володіє великими знаннями щодо діяльності силових структур Російської Федерації".

Та перевірка Наврузбекова показала, що надані ним біографічні дані та знання "виявилися непослідовними, а в багатьох місцях також неправдивими або такими, що не піддаються перевірці".

"Польські спецслужби оцінили Наврузбекова як особу, чиї наміри і свідчення є ненадійними і викликають реальні сумніви щодо причини його перебування в Польщі. Розповіді росіянина, представлені також під час його контактів зі ЗМІ, виглядають як спроба викликати довіру до себе перед польською стороною", – зазначили у відомстві.

Як пишуть російські ЗМІ, старший лейтенант Наврузбеков нібито працював у контррозвідувальному підрозділі управління ФСБ по Дагестану, а у 2017 року він утік через Білорусь до Польщі, де безуспішно просив притулку.

Він стверджував, що має інформацію про те, як Росія влаштувала "керовані теракти" на Північному Кавказі – зокрема розстрілювали людей під виглядом "ліквідації терористів".