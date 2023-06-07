Папа Римский успешно перенес операцию на брюшной полости

Папа Римский Франциск в среду успешно перенес трехчасовую операцию на брюшной полости в больнице Агостино Джемелли в Риме.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, в среду сообщили в Святом Престоле.

В коротком заявлении Ватикана указано, что операция "прошла без осложнений и длилась три часа". Позже Святой Престол может обнародовать более подробное сообщение о состоянии Франциска.

Операция была необходима для устранения лапароцеле – грыжи, которая иногда образуется над рубцом после хирургического вмешательства. Лапароцеле чаще встречается у пожилых людей, а также может быть вызвано ожирением или слабостью мышц брюшной стенки.

В последние дни врачи Папы решили, что операция необходима, поскольку лапароцеле вызывает болезненные кишечные закупорки. Франциск, однако, опасался негативных последствий общей анестезии, которые также чаще возникают у пожилых людей.

По данным источника Reuters в Ватикане, все частные и общие аудиенции Папы были отменены до 18 июня – вероятно, именно столько он может находиться в больнице и на реабилитации.

Это уже третья госпитализация Франциска после избрания Папой в 2013 году. Только весной этого года Папу госпитализировали для плановых обследований и лечения респираторного заболевания.

Как известно, 86-летний понтифик имеет немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника. В связи с этим Франциск I не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.