Литва одобрила возобновление пограничного контроля на время саммита НАТО

Правительство Литвы в среду одобрило предложение Министерства внутренних дел о восстановлении пограничного контроля на время до и после саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило литовское МВД.

Пограничный контроль в связи с проведением саммита НАТО в Вильнюсе, как и предполагалось, продлится семь дней. Проверки на пунктах пропуска, установленных пограничной службой, будут восстановлены с 7 июля в 8:00 до 13 июля в 8:00.

"Мы серьезно относимся к потенциальным рискам и готовы обеспечить безопасность общественности, государства и лидеров НАТО во время этого особо важного мероприятия", – подчеркнула министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Решение означает, что для въезда в Литву будет необходимо действительное удостоверение личности. Проверки будут касаться пассажиров авиарейсов и паромов между странами Шенгенской зоны, а также для людей, пересекающих сухопутную границу с Польшей и Латвией.

Страны Шенгенской зоны отменили внутренний пограничный контроль, но каждая страна может временно восстановить его, когда необходимо принять определенные меры безопасности для более эффективного предотвращения нарушений внутренней безопасности и общественного порядка, объясняют в МВД Литвы.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Как сообщили в Вооруженных силах Литвы, более 3 тысяч военных будут способствовать обеспечению безопасности во время саммита.

Ранее мэр литовского Вильнюса Валдас Бенкунскас предупредил, что все жители города столкнутся с неудобствами во время саммита НАТО в июле.