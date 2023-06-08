Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна проведет досрочные выборы, поскольку он сталкивается с непрерывными протестами оппозиции из-за обвинений в продвижении "культуры насилия" и подавлении демократии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Президент Александар Вучич, который неоднократно призывал к досрочным выборам, когда популярность его доминирующей Прогрессивной партии росла, чтобы закрепить свои достижения, не уточнил, когда состоится голосование, которое будет уже третьим с 2020 года.

"Понятно, что у нас будут досрочные парламентские выборы. Вопрос лишь в том, в каком месяце они состоятся", – сказал Вучич на пресс-конференции в среду.

Вучич и его премьер-министр Ана Брнабич сталкиваются с нарастающими протестами со стороны оппозиционных партий, охватывающих весь политический спектр. Антиправительственная коалиция вывела на улицы десятки тысяч сербов на марши протеста в Белграде.

Вучич заявил, что попросит оппозиционные партии встретиться для переговоров. Если они не придут, он назначит дату голосования, добавил он.

"Как президент, я буду ждать", – сказал Вучич.

Вучич находится у власти как премьер-министр или президент в течение десяти лет, управляя балканской нацией с населением 6,8 миллиона человек в стиле, похожем на стиль нелиберального премьер-министра соседней Венгрии Виктора Орбана и лидера националистической партии "Право и справедливость" в Польше Ярослава Качиньского.

Как и его коллеги, он уже сталкивался с массовыми протестами, разгромив разобщенную оппозицию на многочисленных парламентских и президентских выборах. Его популярность в основном обусловлена гибкой платформой, которая, с одной стороны, поддерживает тесные связи с Россией и отвергает одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году, а с другой – обещает обеспечить членство балканской нации в богатом Европейском Союзе.

Напомним, в Сербии пятую неделю подряд продолжаются массовые антиправительственные протесты, вызванные двумя массовыми расстрелами в начале мая.

Среди требований протестующих – отставка высших должностных лиц, в частности президента Александара Вучича, и отзыв лицензий у проправительственных СМИ, которые транслируют материалы с изображением насилия, а также дают в эфир выступления криминальных авторитетов и военных преступников.

Сам Вучич отошел от руля своей популистской партии на фоне планов сформировать более широкое политическое движение, отказавшись удовлетворять требования протестующих.

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