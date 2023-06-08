Эстония аннулировала вид на жительство координатора "Бессмертного полка", которая выехала в РФ

В четверг, 8 июня, Департамент полиции и пограничной охраны по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар, которая была координатором движения "Бессмертный полк в Таллинне".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Палямар на пять лет запрещен въезд в шенгенскую зону.

"Полиция безопасности неоднократно публично объясняла, что использование в Эстонии действующих принципов демократического правового государства для поддержки направленной на сегрегацию политики России представляет собой явную угрозу безопасности", – заявили в полиции безопасности.

Как пояснили в КаПо, вид на жительство аннулируют из соображений безопасности, если есть основания видеть угрозу конституционному строю и предотвратить возможные преступления в будущем.

Палямар, которая является лицом без гражданства, сейчас находится в Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Эстонии лидер партии Koos, которая продвигает прокремлевские идеи, Олег Иванов сбежал вместе с женой в Россию.