Естонія анулювала посвідку на проживання координаторки "Безсмертного полку", яка виїхала в РФ

У четвер, 8 червня, Департамент поліції та прикордонної охорони за пропозицією Поліції безпеки (КаПо) анулював посвідку на проживання в Естонії Зої Палямар, яка була координаторкою руху "Безсмертний полк у Таллінні".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.

Палямар на п'ять років заборонено в'їзд до шенгенської зони.

"Поліція безпеки неодноразово публічно пояснювала, що використання в Естонії чинних принципів демократичної правової держави для підтримки спрямованої на сегрегацію політики Росії являє собою явну загрозу безпеці", – заявили у поліції безпеки.

Як пояснили в КаПо, посвідку на проживання анулюють із міркувань безпеки, якщо є підстави бачити загрозу конституційному ладу і запобігти можливим злочинам у майбутньому.

Палямар, яка є особою без громадянства, наразі перебуває в Російській Федерації.

Раніше повідомлялося, що в Естонії лідер партії Koos, яка просуває прокремлівські ідеї, Олег Іванов втік разом із дружиною в Росію.