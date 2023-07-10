ЕС предоставляет Северной Македонии макрофинансовую помощь на 100 млн евро

Европейский Союз принял решение о предоставлении Северной Македонии макрофинансовой помощи объемом 100 млн евро для поддержки экономической стабильности и реформ.

Об этом сообщили в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

Весь пакет на 100 миллионов евро предоставляется в форме займов. Как отмечают, эти средства помогут стране преодолевать негативные последствия пандемии коронавируса и вслед за тем – высоких цен на энергоносители, что стало серьезным ударом для Северной Македонии с ее высокой зависимостью от импорта.

Помощь предоставляется в дополнение к 24-месячной программе поддержки МВФ объемом до 530 млн евро.

Средства будут предоставлены двумя траншами, с условием, что страна "будет уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство права, гарантии защиты прав человека".

Еврокомиссия еще согласует со Скопье конкретные условия, в фокусе которых будут структурные реформы и "здоровые" публичные финансы.

Северная Македония впервые обратилась с просьбой о такой помощи еще в апреле 2022 года, но тогда Еврокомиссия не удовлетворила запрос, оценив экономическое положение страны как достаточно стабильное и учитывая, что страна имеет другие варианты финансирования. В октябре Скопье повторило просьбу.

Северная Македония, как известно, имеет статус кандидата в члены ЕС и с 2020 года начала переговоры о вступлении.

Напомним, для Молдовы ЕС удвоил макрофинансовую помощь до 295 млн евро.