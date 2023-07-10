ЄС надає Північній Македонії макрофінансову допомогу на 100 млн євро
Європейський Союз ухвалив рішення про надання Північній Македонії макрофінансової допомоги обсягом 100 млн євро для підтримки економічної стабільності та реформ.
Про це повідомили у Раді ЄС, пише "Європейська правда".
Увесь пакет на 100 мільйонів євро надається у формі позик. Як зазначають, ці кошти допоможуть країні долати негативні наслідки пандемії коронавірусу та слідом за тим – високих цін на енергоносії, що стало серйозним ударом для Північної Македонії з її високою залежністю від імпорту.
Допомога надається на додачу до 24-місячної програми підтримки МВФ обсягом до 530 млн євро.
Кошти будуть надані двома траншами, з передумовою, що країна "поважатиме ефективні демократичні механізми, включно з багатопартійною парламентською системою, верховенством права, гарантіями захисту прав людини".
Єврокомісія ще погодить зі Скоп’є конкретні умови, у фокусі яких будуть структурні реформи та "здорові" публічні фінанси.
Північна Македонія вперше звернулася з проханням про таку допомогу ще у квітні 2022 року, але тоді Єврокомісія не задовольнила запит, оцінивши економічне становище країни як достатньо стабільне та врахувавши, що країна має інші варіанти фінансування. У жовтні Скоп’є повторило прохання.
Північна Македонія, як відомо, має статус кандидата у члени ЄС та з 2020 року почала переговори про вступ.
Нагадаємо, для Молдови ЄС подвоїв макрофінансову допомогу до 295 млн євро.