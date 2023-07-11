Объясняем, когда Волынская трагедия перестанет влиять на отношения Украины и Польши

Польша отмечает годовщину Волынской трагедии 11 июля – и в этом году это 80-я годовщина. При этом печальная годовщина совпала с предвыборной кампанией у соседей – осенью в Польше пройдут очень важные парламентские выборы, результат которых пока не очевиден.

В такой ситуации существует опасение, что события 80-летней давности будут использоваться в избирательной борьбе.

О том, нанесет ли вред отношениям Украины и Польши печальная годовщина – в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу.

Опрос, проведенный CBOS, показывает: по мнению большинства поляков, Владимир Зеленский должен попросить прощения от имени своего народа за преступления на Волыни.

Юрий Панченко обращает внимание на то, что поляки уже забыли, что такие извинения от украинского президента были высказаны, причем неоднократно. Автор колонки напоминает, что в июле 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко встал на колени перед монументом жертвам волынского конфликта, который расположен в варшавском районе Жолибож.

Итак, по мнению Панченко, визит польского президента в Луцк, где 9 июля он вместе с украинским президентом почтили погибших на Волыни, действительно является очень важным.

"По меньшей мере он позволяет снизить уровень напряжения и усложняет использование темы Волыни в политической борьбе", – пишет редактор ЕвроПравды.

Может быть, предполагает автор колонки, что это не единственный шаг Анджея Дуды в этом направлении. В частности, ранее он анонсировал "ряд совместных польско-украинских мероприятий", посвященных чествованию памяти волынских жертв. Не исключено, что 11 июля польский и украинский президенты отметятся еще одним совместным заявлением.

Несколькими днями ранее польский премьер Матеуш Моравецкий также посетил Украину для почтения памяти волынских жертв.

"Этот визит не сопровождали высшие украинские чиновники, а потому это был скорее сигнал консервативной части электората правящей польской партии "Право и справедливость" (ПиС): мол, партия остается непоколебимой в своих требованиях к украинцам признать "историческую правду" и взять на себя единоличную ответственность за эти преступления", – считает Панченко.

Напомним, что украинская сторона, не ставя под сомнение совершенные военные преступления против мирного польского населения, отмечает, что подобные преступления совершали обе стороны, а потому ответственность должна быть обоюдной.

Так или иначе, по мнению автора колонки, сейчас есть основания надеяться, что печальная годовщина не нанесет вреда отношениям Украины и Польши. По крайней мере, в этом году.

Впрочем, так же справедливо и то, что эта проблема останется и через некоторое время снова станет угрозой для двусторонних отношений, предупреждает редактор "Европейской правды".

Вопрос лишь в том, когда это произойдет в следующий раз, ведь новая "круглая" дата будет нескоро. Но если ПиС окажется в оппозиции, они могут радикализировать свою позицию, в том числе и касательно отношений с Украиной в сфере памяти.

Еще один неприятный урок последних лет: есть определенный, и не очень малый процент поляков, которых не устроят никакие уступки с украинской стороны.

Остается надеяться, что с годами будет расти процент поляков, которым эти извинения будут не нужны (сейчас, согласно цитируемому опросу CBOS, таких только 13%).

Позитивом является то, что 78% поляков верят в возможность украинско-польского примирения.

"Впрочем, скорее всего, это примирение будет достигнуто тем, что и для украинцев, и для поляков нынешнее сотрудничество между странами, а также перспективы этого сотрудничества в будущем будут важнее исторических споров", – предполагает автор.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Опасная годовщина: когда события на Волыни перестанут разъединять Украину и Польшу.