Більшість у Польщі вважає, що Зеленський має перепросити за Волинську трагедію

Більшість польських громадян вважає, що з наближенням роковин Волинської трагедії президент України Володимир Зеленський повинен принести офіційні вибачення від імені українського народу за скоєні тоді злочини.

Про це йдеться в останньому дослідженні польського Центру вивчення громадської думки (CBOS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У своєму останньому опитуванні CBOS підкреслює, що знання про події на Волині в останні роки швидко поширюються в польському суспільстві, і переважна більшість поляків вважає, що Зеленський повинен вибачитися від імені свого народу за злочини, скоєні в той час.

50% польських респондентів відповіли, що "так, він повинен вибачитися", тоді як 28% обрали відповідь "повинен, але для цього буде час після війни". 13% вважають, що вибачатися не потрібно, а 9% не мають думки з цього питання.

Відсоток поляків, які чули про Волинську трагедію, стрімко зростає: ще 15 років тому їх було 59%, нині ж це майже все населення (92%), зауважує CBOS.

Громадяни Польщі також вважають, що спільна історія поляків та українців переважно роз’єднує, аніж об’єднує їхні народи (53% проти 31%). Водночас більшість вважає, що примирення між Україною та Польщею можливе (78% проти 14%).

Понад те, відсоток поляків, які позитивно оцінюють відносини України та Польщі, за останні п’ять років зріс понад удвічі – з 29% до 64%, і лише 4% характеризують їх як "погані".

Опитування відбулось 5-18 червня 2023 року на репрезентативній вибірці серед 1054 громадян Польщі за змішаною методикою: онлайн-опитування, особистого інтерв’ю й телефонного інтерв’ю.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

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