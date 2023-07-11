В НАТО не думают, что в этом году РФ будет способна на существенные наступательные операции

В НАТО считают, что в этом году Россия уже не будет способна на эффективные операции в Украине.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил неназванный высокопоставленный чиновник НАТО во время общения с журналистами на полях саммита Альянса в Вильнюсе.

Он отметил, что Россия увеличила использование артиллерийских боеприпасов, чтобы сдержать действия Вооруженных сил Украины, что привело к росту нехватки у нее этих боеприпасов, необходимых для успешных наступательных операций.

По его словам, российское военное командование из-за политического давления бросает в бой плохо вооруженные, неопытные подразделения.

"Из этого следует то, что российские военные будут не способны на успешные наступательные операции в любой период этого года", – сказал чиновник.

"Но российские удары по Украине, направленные на критическую инфраструктуру, вероятно, продолжатся. Москва все еще рассматривает это как часть эффективной стратегии для того, чтобы сломать волю украинцев к бою", – отметил он.

Именно поэтому, по его словам, так важно, чтобы Украина продолжала получать системы противовоздушной обороны от союзников.

Напомним, в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании говорится, что украинские силы продолжают успешные наступательные действия в районе города Бахмут Донецкой области, тогда как российские военные имеют низкий боевой дух и у них вряд ли есть резервы, чтобы удерживать населенный пункт.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".