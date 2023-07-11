У НАТО не думають, що цього року РФ буде здатна на істотні наступальні операції

У НАТО вважають, що цього року Росія вже не буде здатна на ефективні операції в Україні.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив неназваний високопосадовець Альянсу під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Він зазначив, що Росія збільшила використання артилерійських боєприпасів, щоб стримати дії Збройних сил України, що призвело до зростання нестачі у неї цих боєприпасів, які необхідні для будь-яких успішних наступальних операцій.

За його словами, російське військове командування через політичний тиск кидає у бій погано озброєні, недосвідчені підрозділи.

"З цього випливає те, що російські військові будуть не здатні на успішні наступальні операції у будь-який час цього року", – сказав посадовець.

"Але російські удари по Україні, спрямовані на критичну інфраструктуру, ймовірно, продовжаться. Москва все ще розглядає це як частину ефективної стратегії для того, щоб зламати волю українців до бою", – зазначив він.

Саме тому, за його словами, так важливо, щоб Україна продовжувала отримувати системи протиповітряної оборони від союзників.

Нагадаємо, в розвідувальному огляді Міноборони Британії йдеться про те, що українські сили продовжують успішні наступальні дії в районі міста Бахмут на Донеччині, тоді як російські військові потерпають від низького бойового духу й навряд чи мають резерви, аби утримувати населений пункт.

Про очікувані рішення щодо України на саміті НАТО читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".