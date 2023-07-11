Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее

Президент Владимир Зеленский, который приехал в Литву во вторник для участия в саммите НАТО, отметил необходимость для Альянса предоставить Украине членство.

Об этом Зеленский сказал на концерте в Вильнюсе в поддержку членства Украины, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства подчеркнул, что приехал в Литву "с верой в решение, с верой в сильный НАТО; в НАТО, который не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора".

"И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решения, которых мы заслуживаем. Все мы заслуживаем и которые ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание?" – риторически спросил он.

"НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", – подытожил Зеленский.

Как сообщалось, саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".