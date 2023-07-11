Зеленский раскритиковал НАТО за неопределенность относительно Украины: Беспрецедентно и абсурдно

Президент Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе без Украины обсуждаются формулировки условий приглашения в Альянс.

Об этом он написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, на пути в Вильнюс украинская сторона "получила сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины".

"И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – подчеркнул он.

Зеленский считает, что сейчас среди союзников нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость, и я буду откровенно обсуждать это на саммите", – добавил он.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" для Украины.

Гитанас Науседа подчеркнул, что для Литвы важно не повторить формулу об "открытых дверях", которую считают устаревшей и провальной. "Но будет очень четкий сигнал, что мы не повторяем формулу Бухарестского саммита", - заявил он, напомнив, в частности, что Альянс согласился на быстрое вступление Украины без ПДЧ.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".