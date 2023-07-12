Столтенберг: Украина сама решает, когда начать переговоры с РФ, это не связано с НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя предположения о возможных причинах скептического отношения США к членству Украины, подчеркнул, что именно Киев должен решать, когда и как вести мирные переговоры с Россией.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в среду по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, передает корреспондент "Европейской правды".

Генсек Альянса напомнил о решениях саммита, назвав их "самый сильный за все время сигнал относительно Украины и ее членства", в частности в вопросе многолетней практической поддержки, создания Совета Украина-НАТО и отмены Плана действий по членству.

"Что касается переговоров, то они состоятся только тогда, когда Украина готова к переговорам. И как я уже неоднократно говорил, "ничего об Украине без Украины", – подчеркнул Столтенберг.

"Мы точно знаем вот что: чем больше военной помощи мы предоставим Украине, тем больше территории она освободит и тем сильнее будут ее позиции за переговорным столом. Поэтому мы продолжаем это", – добавил он.

Генсек Альянса уточнил, что вопрос членства в НАТО как составляющей переговоров между Украиной и Россией в рамках дискуссий на саммите не поднимался, и речь идет именно о дальнейшей поддержке Киева со стороны союзников, а "не о ведении НАТО переговоров со стороны Украины".

Напомним, по информации "Европейской правды", Белый дом выступает против быстрого вступления и приглашения Украины, в частности из-за того, что в команде Байдена считают необходимым оставить для Украины пространство для торговли с Россией. Мол, "а если возникнет идея обменять мир на невступление Украины в НАТО?"

Президент Владимир Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасностными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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