Столтенберг: Україна сама вирішує, коли почати переговори з РФ, це не пов’язано з НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи припущення щодо можливих причин скептичного ставлення США до членства України, підкреслив, що саме Київ має вирішувати, коли і як вести мирні переговори з Росією.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції в середу за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, передає кореспондент "Європейської правди".

Генсек Альянсу нагадав про рішення саміту, назвавши їх "найсильніший за весь час сигнал щодо України та її членства", зокрема в питанні багаторічної практичної підтримки, створення Ради Україна-НАТО й скасування Плану дій щодо членства.

"Що стосується переговорів, то вони відбудуться лише тоді, коли Україна готова до переговорів. І як я вже неодноразово казав, "нічого про Україну без України", – підкреслив Столтенберг.

"Ми точно знаємо ось що: чим більше військової допомоги ми надамо Україні, тим більше території вона звільнить і тим сильнішими будуть її позиції за переговорним столом. Тому ми продовжуємо це", – додав він.

Генсек Альянсу уточнив, що питання членства в НАТО як складової переговорів між Україною та Росією в межах дискусій на саміті не порушувалось, і йдеться саме про подальшу підтримку Києва з боку союзників, а "не про ведення НАТО переговорів з боку України".

Нагадаємо, за інформацією "Європейської правди", Білий дім виступає проти швидкого вступу і запрошення України, зокрема через те, що у команді Байдена вважають за необхідне лишити для України простір для торгівлі з Росією. Мовляв, "а якщо виникне ідея обміняти мир на невступ України до НАТО?"

Президент Володимир Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

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