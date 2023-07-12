Шольц удовлетворен саммитом НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил результаты нынешнего саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, сообщает Tagesschau.

"Времена сложные, безопасность в Европе находится под угрозой. Именно поэтому Вильнюс был очень успешным саммитом", – заявил немецкий канцлер.

По его словам, саммит в Вильнюсе "укрепил НАТО, подчеркнул готовность к обороне и усилил единство в Альянсе".

"НАТО – это оборонительный альянс, который никому не угрожает, но он готов и способен ответить на любую военную угрозу", – добавил Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита в Вильнюсе "хорошими, но не идеальными".

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