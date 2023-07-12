Шольц задоволений самітом НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц високо оцінив результати саміту НАТО, який пройшов у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на підсумковій пресконференції, повідомляє Tagesschau.

"Часи складні, безпека в Європі перебуває під загрозою. Саме тому Вільнюс був дуже успішним самітом", – заявив німецький канцлер.

За його словами, саміт у Вільнюсі "зміцнив НАТО, підкреслив готовність до оборони і посилив єдність в Альянсі".

"НАТО – це оборонний альянс, який нікому не загрожує, але він готовий і здатний відповісти на будь-яку воєнну загрозу", – додав Шольц.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту у Вільнюсі "гарними", але "не ідеальними".

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