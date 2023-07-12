Зеленский: Украина не будет менять никакой статус ни на какие территории

Президент Владимир Зеленский исключил возможность компромиссов относительно будущего членства Украины в НАТО в контексте возможных переговоров с Россией по территориям.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в среду по итогам Вильнюсского саммита НАТО, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства прокомментировал информацию, что США и Германия якобы умышленно уклоняются от предоставления Украине четких временных рамок вступления в НАТО на случай, если вопрос членства станет объектом переговоров с РФ.

"Я уверен, что предательской позиции не будет от Байдена и Шольца, но при этом я должен сказать, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории. Даже если это будет одно село, в котором живет один дед", – подчеркнул Зеленский.

"Мы не отдадим наших территорий и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры", – добавил он.

Напомним, по информации "Европейской правды", Белый дом выступает против быстрого вступления и приглашения Украины, в частности из-за того, что в команде Байдена считают необходимым оставить для Украины пространство для торговли с Россией. Мол, "а если возникнет идея обменять мир на невступление Украины в НАТО?"

Президент Владимир Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасностными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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