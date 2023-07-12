Зеленський: Україна не мінятиме жодний статус на жодні території

Президент Володимир Зеленський виключив можливість компромісів щодо майбутнього членства України в НАТО в контексті ймовірних переговорів із Росією щодо територій.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держави прокоментував інформацію, що США й Німеччина нібито навмисне ухиляються від надання Україні чітких часових меж вступу в НАТО на випадок, якщо питання членства стане об’єктом переговорів із РФ.

"Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена і Шольца, але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід", – наголосив Зеленський.

"Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери", – додав він.

Нагадаємо, за інформацією "Європейської правди", Білий дім виступає проти швидкого вступу і запрошення України, зокрема через те, що у команді Байдена вважають за необхідне лишити для України простір для торгівлі з Росією. Мовляв, "а якщо виникне ідея обміняти мир на невступ України до НАТО?"

Президент Володимир Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

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