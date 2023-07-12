Надеемся на победу до следующего саммита НАТО - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина сможет достичь победы в полномасштабной войне против России до следующего саммита НАТО, который состоится в середине 2024 года в Вашингтоне.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду по итогам Вильнюсского саммита НАТО, передает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос об ожиданиях Украины к следующему саммиту Альянса, Зеленский отметил: "Это правда, мы верим в победу".

"Мы верим, что следующий очень важный шаг для Украины будет на следующем саммите НАТО – символично, все же 75 лет Альянсу – в Вашингтоне. Мне кажется, нам надо много работать и готовиться к этому саммиту", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что победа – это главное и единственное его желание, и "с победой точно придет членство в НАТО".

"И точно все всем понятно: мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского Союза. Это абсолютно справедливо: Украина боролась за такое недалекое будущее для себя – быть равноправным членом ЕС, альянса безопасности и независимым государством", – подытожил он.

В мае Зеленский прокомментировал возможную потерю военной поддержки Украины Соединенными Штатами после президентских выборов 2024 года в Америке, заявив, что к тому времени Украина может выиграть войну.

Ранее, комментируя решение Вильнюсского саммита НАТО, он подчеркнул, что вопреки тексту декларации Альянс не будет выдвигать политические требования для приглашения Украины к вступлению в НАТО.

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