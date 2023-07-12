Зеленский говорит, что до сих пор считает "абсурдным" решение НАТО, но поверил заявлениям партнеров

Президент Зеленский настаивает, что вопреки тексту решения НАТО Альянс не будет выдвигать политические требования для приглашения Украины к вступлению в НАТО.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" после саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский повторил, что теперь в целом доволен решением саммита. "Мы получили большой позитив, и получили недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО", – заявил он.

Уточняя по просьбе "ЕП" свое видение "условий" для начала переговоров, Зеленский признал, что на этапе переговоров Украина хотела изменить решение, чтобы речь шла только об "условиях безопасности" – однако Альянс на это не согласился. Несмотря на это, Владимир Зеленский уверен, что Альянс не будет задерживать вступление Украины по мотиву нехватки реформ.

"Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована. А это означает, что в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и мы будем в НАТО. Другого я от лидеров государств НАТО не слышал", – заявил он.

Примечательно, что Зеленский также подчеркнул, что до сих пор считает "беспрецедентным и абсурдным" решение НАТО, как он настаивал накануне.

"Я не изменил свою точку зрения", – заявил он

Это противоречие Зеленский объяснил тем, что поверил союзникам, которые заверили его, что Украина будет в НАТО: "Я не знаю, все ли откровенны со мной, и все ли правдивы. Но мы должны жить с верой в союзников".

Ранее сообщалось, что в среду Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине.

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