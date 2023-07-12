Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin

Правительство Чехии в среду приняло решение заплатить сбор за включение в престижный гастрономический путеводитель Michelin, учитывая высокие расходы туристов в заведениях питания.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Вице-премьер-министр и министр регионального развития Чехии Иван Бартош на заседании правительства в среду опубликовал анализ того, как иностранные туристы тратят деньги в Чехии. Выяснилось, что расходы на питание во многих случаях составляют более 30% их общих расходов.

В результате Прага решила не отказываться от уплаты сбора для Michelin, рассматривая путеводитель как один из инструментов, который поможет вернуть туристов в Чехию после коронавирусного кризиса.

Общая стоимость сбора на пять лет составляет 51,3 миллиона чешских крон (2,16 миллиона евро) с НДС за пять лет, причем его профинансирует не только чешское правительство, но и регионы и частный сектор. При этом гид теперь распространится на всю Чехию, а не только на Прагу, как было до этого.

Ранее некоторые чешские рестораны собрали подписи под открытым письмом к премьер-министру Петру Фиале и всему правительству с призывом к государству оплатить этот сбор. Акцию поддержали ведущие представители чешского гастрономического бизнеса.

В прошлом году Michelin изменил концепцию своего путеводителя и теперь оценивает рестораны только в тех странах, где национальные туристические агентства способствуют его составлению. Из-за этого Чехия некоторое время отсутствовала в путеводителе.

В 1998 году именно пражский ресторан Allegro в отеле Four Seasons получил звезду Michelin первым среди посткоммунистических стран. Сейчас ее имеют два ресторана чешской столицы.

Одна звезда Michelin указывает на очень хороший ресторан в своей категории, две звезды – на выдающуюся кухню, которую стоит посетить, а три звезды – на исключительную кухню, которая стоит особой поездки. До сих пор пражские рестораны никогда не получали более одной звезды в одном обзоре.

Несколько лет назад Michelin попал в скандал, назвав борщ "русским" в своем пресс-релизе по случаю запуска в ресторанах Москвы. После этого ресторанный гид принес извинения и изменил формулировку.