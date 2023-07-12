Чехія заплатить, аби залишитись у гіді Michelin

Уряд Чехії в середу ухвалив рішення заплатити збір за включення до престижного гастрономічного путівника Michelin, зваживши на високі витрати туристів у закладах харчування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Віце-прем'єр-міністр і міністр регіонального розвитку Чехії Іван Бартош на засіданні уряду в середу опублікував аналіз того, як іноземні туристи витрачають гроші в Чехії. З’ясувалось, що витрати на харчування в багатьох випадках становлять понад 30% їхніх загальних витрат.

У результаті Прага вирішила не відмовлятись від сплати збору для Michelin, розглядаючи путівник як один з інструментів, який допоможе повернути туристів до Чехії після коронавірусної кризи.

Загальна вартість збору на п’ять років становить 51,3 мільйона чеських крон (2,16 мільйона євро) з ПДВ за п'ять років, причому його профінансує не лише чеський уряд, а й регіони та приватний сектор. При цьому гід тепер пошириться на всю Чехію, а не лише на Прагу, як було до цього.

Раніше деякі чеські ресторани зібрали підписи під відкритим листом до прем'єр-міністра Петра Фіали та всього уряду із закликом до держави сплатити цей збір. Акцію підтримали провідні представники чеського гастрономічного бізнесу.

Минулого року Michelin змінив концепцію свого путівника і тепер оцінює ресторани тільки в тих країнах, де національні туристичні агентства сприяють його складанню. Через це Чехія певний час була відсутня в путівнику.

У 1998 році саме празький ресторан Allegro в готелі Four Seasons отримав зірку Michelin першим серед посткомуністичних країн. Нині її мають два ресторани чеської столиці.

Одна зірка Michelin вказує на дуже хороший ресторан у своїй категорії, дві зірки – на видатну кухню, яку варто відвідати, а три зірки – на виняткову кухню, яка варта особливої поїздки. Досі празькі ресторани ніколи не отримували більше однієї зірки в одному огляді.

Кілька років тому Michelin потрапив у скандал, назвавши борщ "російським" у своєму пресрелізі з нагоди запуску в ресторанах Москви. Після цього ресторанний гід приніс вибачення й змінив формулювання.