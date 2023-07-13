Сенат Франции создает следственную комиссию по волне беспорядков

Сенат Франции создаст специальную следственную комиссию для расследования всех обстоятельств последней волны беспорядков, прокатившихся по стране после смерти подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В среду в Сенате объявили о создании комиссии, которая начнет свою работу с октября, чтобы "пролить свет" на то, что происходило во время беспорядков.

Депутаты проанализируют и то, как разворачивались события, и "профиль, мотивацию и организацию мятежников". Также они оценят, как действовало государство для восстановления порядка, обеспечения ответственности и эффективность возмещения ущерба.

Тем временем правоохранители готовятся к возможной новой вспышке протестов в День взятия Бастилии. Разведданные полиции свидетельствуют, что во многих районах достаточно высокие риски новых беспорядков.

Как сообщалось, страховщики оценивают ущерб от беспорядков не менее чем в 650 млн евро.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этих событиях в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.