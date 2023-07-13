Сенат Франції створює слідчу комісію щодо хвилі заворушень

Сенат Франції створить спеціальну слідчу комісію для розслідування усіх обставин останньої хвилі заворушень, що прокотилися країною після смерті підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У середу в Сенаті оголосили про створення комісії, яка почне свою роботу з жовтня, щоби "пролити світло" на те, що відбувалося під час заворушень.

Депутати проаналізують і те, як розгорталися події, і "профіль, мотивацію та організацію бунтівників". Також вони оцінять, як діяла держава для відновлення порядку, забезпечення відповідальності та ефективність відшкодування збитків.

Тим часом правоохоронці готуються до можливого нового спалаху протестів у День взяття Бастилії. Розвіддані поліції свідчать, що у багатьох районах досить високі ризики нових безладів.

Як повідомлялося, страховики оцінюють збитки від заворушень у щонайменш 650 млн євро.

"ЄвроПравда" детально розповідала про ці події у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.