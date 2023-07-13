Rheinmetall изготовит для Бундесвера боеприпасы для танков на 4 млрд евро

Немецкий Бундесвер разместил крупный заказ на боеприпасы для танков Leopard 2 у производителя оружия Rheinmetall: договоренность о производстве расширили примерно до 4 миллиардов евро.

Об этом Rheinmetall сообщил на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Rheinmetall является основным поставщиком 120-мм танковых боеприпасов для Бундесвера.

Согласно сообщению, действующий рамочный контракт на поставку боеприпасов стоимостью до 556 миллионов евро с 2020 года был увеличен до объема около 4 миллиардов евро, сообщила компания в Дюссельдорфе.

"Заказ выражает желание вооруженных сил закрыть любые пробелы, возникшие в их запасах, и увеличить общие запасы боеприпасов с учетом ситуации с безопасностью", – подчеркнули в Rheinmetall.

Рамочное соглашение также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

По словам компании, уже осуществлен первый заказ боеприпасов на сумму около 309 миллионов евро.

До конца 2030 года в рамках заключенного рамочного соглашения может быть закуплено несколько сотен тысяч боевых и учебных боеприпасов различных типов калибра 120 мм.

Для Rheinmetall этот пакет контрактов означает надежную базовую загрузку производства танковых боеприпасов на следующие несколько лет, указано в сообщении.

В январе правительство Германии согласилось поставить Украине танки Leopard 2, а также разрешило другим странам отправить эти танки.

В июле стало известно, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель.

В мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривает создание совместного предприятия.