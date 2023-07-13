Rheinmetall виготовить для Бундесверу боєприпаси для танків на 4 млрд євро

Німецький Бундесвер розмістив велике замовлення на боєприпаси для танків Leopard 2 у виробника зброї Rheinmetall: домовленість про виробництво розширили приблизно до 4 мільярдів євро.

Про це Rheinmetall повідомив на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Rheinmetall є основним постачальником 120-мм танкових боєприпасів для Бундесверу.

Згідно з повідомленням, чинний рамковий контракт на постачання боєприпасів вартістю до 556 мільйонів євро з 2020 року був збільшений до обсягу близько 4 мільярдів євро, повідомила компанія у Дюссельдорфі.

"Замовлення висловлює бажання збройних сил закрити будь-які прогалини, що виникли в їхніх запасах, і збільшити загальні запаси боєприпасів з огляду на ситуацію з безпекою", – підкреслили в Rheinmetall.

Рамкова угода також передбачає поставку значної кількості танкових боєприпасів для Збройних сил України.

За словами компанії, вже здійснено перше замовлення боєприпасів на суму близько 309 мільйонів євро.

До кінця 2030 року в рамках укладеної рамкової угоди може бути закуплено кілька сотень тисяч бойових і навчальних боєприпасів різних типів калібру 120 мм.

Для Rheinmetall цей пакет контрактів означає надійне базове завантаження виробництва танкових боєприпасів на наступні кілька років, зазначено в повідомленні.

У січні уряд Німеччини погодився поставити Україні танки Leopard 2, а також дозволив іншим країнам надіслати ці танки.

У липні стало відомо, що Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.

У травні український державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства.