Министр обороны Болгарии: Есть оружие, которое мы не можем передать Украине

Министр обороны Болгарии отметил, что София потенциально готова обсуждать с Украиной любое оружие, но есть виды вооружения, передача которых крайне маловероятна.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Главкому" сказал новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

На вопрос о том, есть ли для Болгарии "табу" в вопросе военной помощи для Украины, министр подтвердил, что определенные границы существуют.

"В принципе, мы можем говорить обо всем, но есть виды вооружений, которые, учитывая несколько причин, мы вряд ли сможем дать. В первую очередь, из-за нашей потребности в них и невозможности их заменить. И, во-вторых, из-за уже сложившихся негативных общественных настроений относительно передачи конкретных боевых платформ", – детализировал он.

Тагарев также сказал, что пока не располагает информацией о потенциальной готовности других партнеров к соглашениям с Болгарией о предоставлении ей тяжелой техники на замену переданной Украине.

Он добавил, что недавно общался с послом Германии, которая является основным донором техники для таких сделок, и ждет от немецкой стороны информацию, имеет ли ФРГ еще возможность предоставлять союзникам технику для замены.

"В принципе, есть и другие механизмы компенсации, в частности, финансовый. Так, например, Словакия, передав Украине свои самолеты МиГ-29, получила от США большую скидку на боевые вертолеты и противотанковые ракеты для них. И это была достаточно хорошая скидка, ведь предусматривала 2/3 стоимости сделки", – вспомнил Тодор Тагарев.

В интервью министр сказал также, что процесс формирования нового пакета помощи уже начинается.

Напомним, на прошлой неделе Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. Неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.

Новое проевропейское правительство Болгарии ранее подтвердило, что поддерживает военную помощь Украине.