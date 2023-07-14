Посол Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов утверждает, что Киев движется "чрезвычайно быстро" в плане членства в объединении.

Такую оценку дипломат привел в интервью "Украинскому радио", сообщает "Европейская правда".

По словам Ченцова, "наверное, ни одна страна так быстро не двигалась к этапу начала переговоров" о вступлении в ЕС, как Украина.

"Если вспомнить, что заявку мы подали в конце февраля 2022 года, уже через несколько месяцев, в июне, получили статус кандидата и в конце этого года ожидаем начала переговоров, то в контексте стандартов ЕС мы движемся со скоростью света", – подчеркнул он.

Комментируя так называемую устную оценку выполнения критериев Еврокомиссии, Ченцов отметил, что факт полного выполнения только двух критериев "не должен вызывать ни разочарования, ни неудовлетворения: наоборот, у нас на сегодня есть достаточно четкое понимание, что следует сделать для перехода к следующему этапу".

По его мнению, Украине будет проще на этапе переговоров о вступлении в Евросоюз, поскольку этот процесс фактически начался в 2014 году в рамках выполнения Соглашения об ассоциации.

"Даже до подписания этого Соглашения в 2014 году мы уже адаптировали значительную часть нашего законодательства, и сейчас нам будет значительно проще завершать эту адаптацию по сравнению с ситуацией до подписания Соглашения", – пояснил дипломат.

"То есть Еврокомиссия должна провести скрининг нашего законодательства, понять, где мы находимся по состоянию на начало переговоров, и по каждому из 35 разделов определить задачи", – добавил он.

Напомним, Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины по пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, в остальных условиях достигнут прогресс.

В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

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