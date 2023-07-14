Україна рухається "зі швидкістю світла" у контексті стандартів ЄС – посол

Посол України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов стверджує, що Київ рухається "надзвичайно швидко" в плані членства в об’єднанні.

Таку оцінку дипломат навів в інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє "Європейська правда".

За словами Ченцова, "напевно, жодна країна так швидко не рухалася до етапу початку переговорів" про вступ до ЄС, як Україна.

"Якщо згадати, що заявку ми подали наприкінці лютого 2022 року, вже за кілька місяців, у червні, отримали статус кандидата і наприкінці цього року очікуємо на початок переговорів, то в контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла", – підкреслив він.

Коментуючи так звану усну оцінку виконання критеріїв Єврокомісії, Ченцов зауважив, що факт повного виконання лише двох критеріїв "не має викликати ні розчарування, ні незадоволення: навпаки, у нас на сьогодні є досить чітке розуміння, що слід зробити для переходу до наступного етапу".

На його думку, Україні буде простіше на етапі переговорів про вступ до Євросоюзу, оскільки цей процес фактично почався у 2014 році в межах виконання Угоди про асоціацію.

"Навіть до підписання цієї Угоди у 2014 році ми вже адаптували значну частину нашого законодавства, і зараз нам буде значно простіше завершувати цю адаптацію порівняно із ситуацією до підписання Угоди", – пояснив дипломат.

"Тобто Єврокомісія має провести скринінг нашого законодавства, зрозуміти, де ми перебуваємо станом на початок переговорів, і по кожному із 35 розділів визначити завдання", – додав він.

Нагадаємо, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту кандидатських рекомендацій ЄС.

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