Еврокомиссия констатирует прогресс Украины в выполнении "кандидатских" рекомендаций

Европейская комиссия считает, Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Об этом говорится в устной промежуточной оценке ЕК по выполнению Украиной "кандидатских" рекомендаций, соответствующий документ есть у агентства "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Как уже говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

С точки зрения Еврокомиссии полностью выполнены условия, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации. "Хороший прогресс" достигнут по реформе Конституционного Суда.

Оценка, сформулированная как "некоторый прогресс", дана процессу деолигархизации, вопросу национальных меньшинств, борьбе с коррупцией, где "требуется укрепление и достойный доверия послужной список", и борьбе с отмыванием денег и реформированием правоохранительных органов, где "необходимо усилить систему борьбы с отмыванием денег".

В Европейской комиссии считают, что Украина должна "сосредоточиться на внесении поправок в процедуру отбора судей Конституционного Суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и начать отбор".

Также Украина должна принять "дальнейшие системные меры и создать послужной список по делам о коррупции на высоком уровне".

Кроме того, в ЕК подчеркивают необходимость для Украины привести законодательство о борьбе с отмыванием денег в соответствие с международными стандартами и выполнить рекомендации Венецианской комиссии в сфере деолигархизации и национальных меньшинств.

В пояснительной записке указано, что оценка "выполнено" дается в случае, если реализовано все, "хороший прогресс" дается выполненным более чем на 50%, то есть если приняты важные меры, но некоторые еще не воплощены, оценка "определенный прогресс" дается выполнению менее 50%, где принято несколько мер, но важные меры/шаги все еще ожидаются, и "нет прогресса", если не были сделаны приоритетные шаги.

Что касается Молдовы, то ЕК поставила Кишиневу девять условий, из которых три выполнены, в двух достигнут "хороший прогресс" и в четырех – "некоторый прогресс".

Что касается Грузии, которая должна выполнить 12 условий, чтобы получить статус кандидата, три выполнены, по семи достигнут "определенный прогресс", по одному – "ограниченный прогресс" и по еще одному, а именно плюрализму средств массовой информации, – "никакого прогресса".

Подробнее читайте в статье Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году