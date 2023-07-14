50 млрд евро для Украины: Министры финансов ЕС поддержали увеличение помощи 

Министры финансов Европейского Союза в пятницу единогласно поддержали выделение дополнительных средств для Украины для пополнения ее долгосрочного бюджета.

Об этом заявила министр финансов Испании Надя Кальвино на пресс-конференции в пятницу, ее цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Испанское председательство стремится действовать быстро, чтобы иметь стабильную основу до января 2024 года", – сказала она.

Кальвино добавила, что для поддержки Украины, экономика которой пострадала от российского вторжения, потребуется больше технической работы.

Европейская комиссия предложила увеличить бюджет ЕС до 2027 года на 66 миллиардов евро. Из них часть для Украины в виде грантов составит 17 миллиардов евро, а еще 33 миллиарда Киеву хотят предоставить в виде кредитов. Остальные средства нужны для покрытия высоких процентных платежей, миграционной политики и стимулирования инвестиций в критические технологии.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что поддерживает дополнительные расходы на Украину, но не дополнительные расходы на другие направления.

"Мы видим фискальные ограничения во всех странах-членах. Именно поэтому Комиссия не должна ожидать, что страны-члены будут делать большие взносы. Украина – это отдельный вопрос", – сказал он журналистам перед встречей министров финансов ЕС.

Министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила, что ее страна недовольна тем, что пересмотр бюджета ЕС не охватывает дополнительные потребности соседей Украины, которые приняли украинских беженцев.

Отвечая на вопрос, заблокирует ли Польша пакет поддержки Украины без этого, она сказала, что Варшава проанализирует ситуацию.

"Это один из наших приоритетов, чтобы этот элемент поддержки прифронтовых государств, которые поддерживают беженцев, был включен в обзор", – сказала она.

Комиссия надеется получить согласие по пересмотренному бюджету до 4 декабря, последней возможной даты для достижения соглашения по годовому бюджету на 2024 год.

Напомним, 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.

По данным агентства Bloomberg, предложенный пакет для Украины направлен на то, чтобы объединить помощь, которая используется для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

Деньги будут выделены при условии, что Украина осуществит реформы, направленные на улучшение верховенства права и борьбу с коррупцией.