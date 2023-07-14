50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги 

Міністри фінансів Європейського Союзу в п'ятницю одноголосно підтримали виділення додаткових коштів для України для поповнення її довгострокового бюджету.

Про це заявила міністерка фінансів Іспанії Надя Кальвіно на пресконференціїі в п'ятницю, її цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Іспанське головування прагне діяти швидко, щоб мати стабільну основу до січня 2024 року", – сказала вона.

Кальвіно додала, що для підтримки України, економіка якої постраждала від російського вторгнення, буде потрібно більше технічної роботи.

Європейська комісія запропонувала збільшити бюджет ЄС до 2027 року на 66 мільярдів євро. Із них частина для України у вигляді грантів становитиме 17 мільярдів євро, а ще 33 мільярди Києву хочуть надати у вигляді кредитів. Решта коштів потрібні для покриття вищих відсоткових платежів, міграційної політики та стимулювання інвестицій у критичні технології.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що підтримує додаткові витрати на Україну, але не додаткові витрати на інші напрямки.

"Ми бачимо фіскальні обмеження в усіх країнах-членах. Саме тому Комісія не повинна очікувати, що країни-члени будуть робити більші внески. Україна – це окреме питання", – сказав він журналістам перед зустріччю міністрів фінансів ЄС.

Міністерка фінансів Польщі Магдалена Жечковська заявила, що її країна незадоволена тим, що перегляд бюджету ЄС не охоплює додаткові потреби сусідів України, які прийняли українських біженців.

Відповідаючи на запитання, чи заблокує Польща пакет підтримки України без цього, вона сказала, що Варшава проаналізує ситуацію.

"Це один з наших пріоритетів, щоб цей елемент підтримки прифронтових держав, які підтримують біженців, був включений в огляд", – сказала вона.

Комісія сподівається отримати згоду щодо переглянутого бюджету до 4 грудня – останньої можливої дати для досягнення угоди щодо річного бюджету на 2024 рік.

Нагадаємо, 20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

За даними агентства Bloomberg, запропонований пакет для України спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітних плат, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.

Гроші будуть виділені за умови, що Україна здійснить реформи, спрямовані на покращення верховенства права та боротьбу з корупцією.