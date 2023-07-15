Минобороны Британии планирует сократить свой штат, чтобы повысить зарплаты военным - СМИ

Министерство обороны Великобритании планирует сократить свой гражданский персонал на 2-3 тысячи должностей и временно приостановить набор сотрудников, чтобы профинансировать повышение зарплат военнослужащим.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда".

Собеседники телеканала рассказали о плане сокращения бюджета на персонал Минобороны на 5%, что предусматривает сокращение 2-3 тысяч должностей.

В то же время отмечается, что сокращение будет происходить за счет того, что ряд вакансий останутся незаполненными.

Приостановление набора на работу продлится всего несколько недель. По словам источника в оборонном ведомстве, после этого состоится "контролируемый набор".

По официальной статистике, общее количество гражданского персонала в секторе обороны составляет чуть более 60 тысяч человек.

Ранее британское правительство объявило, что военнослужащие получат повышение базовой зарплаты на 5%, а также дополнительную выплату в размере 1000 фунтов стерлингов.

Но премьер-министр Риши Сунак заявил, что отдельные ведомства должны будут найти деньги в пределах своих бюджетов, чтобы покрыть это повышение.

В правительстве заявили, что ни одна из мер экономии не повлияет на операции, поддержку Украины или планы по закупке нового оборудования для армии, Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил.

Ранее СМИ сообщили, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес планиует покинуть должность и уйти из политики.