Міноборони Британії планує скоротити свій штат, щоб підвищити зарплати військовим – ЗМІ

Міністерство оборони Великої Британії планує скоротити свій цивільний персонал на 2-3 тисячі посад і тимчасово призупинити набір співробітників, щоб профінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела в уряді, пише "Європейська правда".

Співрозмовники телеканалу розповіли про план скорочення бюджету на персонал Міноборони на 5%, що передбачає скорочення 2-3 тисяч посад.

Водночас зазначається, що скорочення відбуватиметься за рахунок того, що низка вакансій залишаться незаповненими.

Призупинення набору на роботу триватиме лише кілька тижнів. За словами джерела в оборонному відомстві, після цього відбудеться "контрольований набір".

За офіційною статистикою, загальна кількість цивільного персоналу в секторі оборони становить трохи більше 60 тисяч осіб.

Раніше британський уряд оголосив, що військовослужбовці отримають підвищення базової зарплати на 5%, а також додаткову виплату в розмірі 1000 фунтів стерлінгів.

Але прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що окремі відомства повинні будуть знайти гроші в межах своїх бюджетів, щоб покрити це підвищення.

В уряді заявили, що жоден із заходів економії не вплине на операції, підтримку України або плани щодо закупівлі нового обладнання для армії, Королівського флоту і Королівських військово-повітряних сил.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес планує залишити посаду і піти з політики.