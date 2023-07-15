Міноборони Британії планує скоротити свій штат, щоб підвищити зарплати військовим – ЗМІ
Міністерство оборони Великої Британії планує скоротити свій цивільний персонал на 2-3 тисячі посад і тимчасово призупинити набір співробітників, щоб профінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела в уряді, пише "Європейська правда".
Співрозмовники телеканалу розповіли про план скорочення бюджету на персонал Міноборони на 5%, що передбачає скорочення 2-3 тисяч посад.
Водночас зазначається, що скорочення відбуватиметься за рахунок того, що низка вакансій залишаться незаповненими.
Призупинення набору на роботу триватиме лише кілька тижнів. За словами джерела в оборонному відомстві, після цього відбудеться "контрольований набір".
За офіційною статистикою, загальна кількість цивільного персоналу в секторі оборони становить трохи більше 60 тисяч осіб.
Раніше британський уряд оголосив, що військовослужбовці отримають підвищення базової зарплати на 5%, а також додаткову виплату в розмірі 1000 фунтів стерлінгів.
Але прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що окремі відомства повинні будуть знайти гроші в межах своїх бюджетів, щоб покрити це підвищення.
В уряді заявили, що жоден із заходів економії не вплине на операції, підтримку України або плани щодо закупівлі нового обладнання для армії, Королівського флоту і Королівських військово-повітряних сил.
Раніше ЗМІ повідомили, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес планує залишити посаду і піти з політики.